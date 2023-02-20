Peter Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Wilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Peter Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Peter Wilson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Peter Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Wilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Peter Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Wilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Wilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Wilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Wilson 9 Ekim 1996 tarihinde Monrovia şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Liberya,İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Wilson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11MANGMT yapmaktadır. Peter Wilson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jerv futbol takımında oynamaktadır. FK Jerv takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Peter Wilson'nin FK Jerv ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Peter Wilson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/peterwizwilson/

Peter Wilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Wilson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Peter Wilson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Wilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında GIF Sundsvall

1 Ocak 2020 yılında FC Sheriff

5 Şubat 2021 yılında Podbeskidzie

10 Temmuz 2021 yılında Olympiakos N.

8 Ağustos 2022 yılında Raja Casablanca

31 Ağustos 2022 yılında FK Jerv

Peter Wilson kimdir

Peter Wilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Wilson şuan FK Jerv takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

GIF Sundsvall

Peter Wilson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Liberya takımında 21 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Peter Wilson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Marius Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Andersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marius Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Andersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Will Sands kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Sands Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Will Sands kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Sands Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tobias Guddal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Guddal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tobias Guddal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Guddal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jimmy Medranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Medranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jimmy Medranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Medranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!