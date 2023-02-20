Peter Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Wilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Wilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Wilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Wilson 9 Ekim 1996 tarihinde Monrovia şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Liberya,İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Wilson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11MANGMT yapmaktadır. Peter Wilson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jerv futbol takımında oynamaktadır. FK Jerv takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Peter Wilson'nin FK Jerv ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Peter Wilson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/peterwizwilson/

Peter Wilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Wilson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peter Wilson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Wilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında GIF Sundsvall

1 Ocak 2020 yılında FC Sheriff

5 Şubat 2021 yılında Podbeskidzie

10 Temmuz 2021 yılında Olympiakos N.

8 Ağustos 2022 yılında Raja Casablanca

31 Ağustos 2022 yılında FK Jerv

Peter Wilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Wilson şuan FK Jerv takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Peter Wilson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

GIF Sundsvall

Liberya takımında 21 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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