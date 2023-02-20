İman Mafi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İman Mafi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İman Mafi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İman Mafi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İman Mafi 9 Temmuz 1994 tarihinde Kristiansand şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç,İran uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İman Mafi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. İman Mafi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jerv futbol takımında oynamaktadır. FK Jerv takımına 9 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. İman Mafi'nin FK Jerv ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İman Mafi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İman Mafi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İman Mafi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İman Mafi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FK Jerv

1 Temmuz 2013 yılında GW Bulldogs

1 Ocak 2014 yılında Clemson Tigers

24 Şubat 2017 yılında Vindbjart FK

10 Mart 2018 yılında Kongsvinger

9 Ocak 2020 yılında FK Jerv

İman Mafi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İman Mafi şuan FK Jerv takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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