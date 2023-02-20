Leandro Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Fernandes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Fernandes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Fernandes 25 Aralık 1999 tarihinde Nijmegen şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Hollanda,Angola uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Fernandes Da Cunha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Fernandes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Leandro Fernandes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jerv futbol takımında oynamaktadır. FK Jerv takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Leandro Fernandes'nin FK Jerv ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Leandro Fernandes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leandrofernandes8/

Leandro Fernandes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Fernandes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Fernandes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Fernandes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında NEC Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında PSV Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında PSV U17

1 Temmuz 2016 yılında PSV U19

31 Ocak 2018 yılında Juventus U19

1 Temmuz 2018 yılında Juventus U23

2 Eylül 2019 yılında Fortuna Sittard

30 Haziran 2020 yılında Juventus U23

28 Eylül 2020 yılında Pescara

12 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2021 yılında PEC Zwolle

8 Şubat 2022 yılında FK Jerv

Leandro Fernandes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Fernandes şuan FK Jerv takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Leandro Fernandes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Quick 1888 Nijmegen (2006/07), NEC Nijmegen (2007-2013), PSV (2013-2018), Juventus (2018)

Hollanda U16 takımında 20 numaralı formasıyla 14 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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