Oystein Ovretveit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oystein Ovretveit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oystein Ovretveit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oystein Ovretveit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oystein Ovretveit 25 Haziran 1994 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Øystein Øvretveit şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oystein Ovretveit Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini goOn as yapmaktadır. Oystein Ovretveit, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jerv futbol takımında oynamaktadır. FK Jerv takımına 12 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Oystein Ovretveit'nin FK Jerv ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Oystein Ovretveit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oystein Ovretveit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oystein Ovretveit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oystein Ovretveit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2011 yılında Brann

14 Haziran 2013 yılında Vard

30 Temmuz 2013 yılında Brann

6 Mart 2015 yılında Nest-Sotra IL

30 Kasım 2015 yılında Brann

1 Ocak 2016 yılında Nest-Sotra IL

8 Ocak 2017 yılında Sandefjord

12 Ocak 2018 yılında FK Jerv

Oystein Ovretveit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oystein Ovretveit şuan FK Jerv takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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