Torje Wichne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Torje Wichne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Torje Wichne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Torje Wichne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Torje Wichne 12 Mayıs 1997 tarihinde Mandal şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Torje Wichne Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Torje Wichne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jerv futbol takımında oynamaktadır. FK Jerv takımına 18 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Torje Wichne'nin FK Jerv ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Torje Wichne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Torje Wichne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Torje Wichne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Torje Wichne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Mandalskamerat.

8 Şubat 2017 yılında Flöy

18 Ocak 2019 yılında FK Jerv

Torje Wichne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Torje Wichne şuan FK Jerv takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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