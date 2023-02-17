Samuel Pedro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Pedro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Pedro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Pedro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Pedro 24 Nisan 2001 tarihinde Aveiro şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Portekiz,Angola uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Lopes Robalo Pedro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Pedro Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Samuel Pedro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Olimpija Ljubljana futbol takımında oynamaktadır. NK Olimpija Ljubljana takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Pedro'nin NK Olimpija Ljubljana ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Samuel Pedro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Pedro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Pedro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Pedro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Palmeiras U17

1 Temmuz 2017 yılında Braga U17

1 Temmuz 2018 yılında Boavista U19

1 Temmuz 2019 yılında Boavista

20 Ocak 2020 yılında Benfica A23

1 Ocak 2021 yılında Benfica B

5 Ocak 2022 yılında SC Covilhã

30 Haziran 2022 yılında Benfica B

5 Temmuz 2022 yılında NK Olimpija

Samuel Pedro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Pedro şuan NK Olimpija Ljubljana takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Samuel Pedro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Beira-Mar (2009-2015), Gafanha (2015-2016), Braga (2016-2018), Boavista (2018-2020), SL Benfica

Portekiz A19 takımında 17 numaralı formasıyla 25 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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