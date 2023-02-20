Andreas Olsvoll kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Olsvoll Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Olsvoll adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Olsvoll Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Olsvoll 30 Ekim 2000 tarihinde Kristiansand şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Olsvoll Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andreas Olsvoll, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jerv futbol takımında oynamaktadır. FK Jerv takımına 26 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Andreas Olsvoll'nin FK Jerv ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Andreas Olsvoll Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Olsvoll isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Olsvoll Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Olsvoll futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2019 yılında Flöy

26 Şubat 2021 yılında FK Jerv

10 Ağustos 2022 yılında Ullern IF

31 Aralık 2022 yılında FK Jerv

Andreas Olsvoll Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Olsvoll şuan FK Jerv takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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