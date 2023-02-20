Andre Rosmer Richstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Rosmer Richstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Rosmer Richstad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Rosmer Richstad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Rosmer Richstad 27 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Rosmer Richstad Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andre Rosmer Richstad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jerv futbol takımında oynamaktadır. FK Jerv takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Andre Rosmer Richstad'nin FK Jerv ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Andre Rosmer Richstad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Rosmer Richstad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Rosmer Richstad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Rosmer Richstad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2018 yılında Flöy

2 Şubat 2023 yılında FK Jerv

Andre Rosmer Richstad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Rosmer Richstad şuan FK Jerv takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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