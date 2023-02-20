Thomas Ness kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Ness Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Ness adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Ness Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Ness 5 Ekim 1998 tarihinde Grimstad şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Liene Ness şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Ness Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FotballPro yapmaktadır. Thomas Ness, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jerv futbol takımında oynamaktadır. FK Jerv takımına 8 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Thomas Ness'nin FK Jerv ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomas Ness Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Ness isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Ness Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Ness futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2016 yılında FK Jerv II

11 Ocak 2018 yılında Vindbjart FK

28 Haziran 2018 yılında UCF Knights

8 Nisan 2020 yılında Express

8 Eylül 2020 yılında FK Jerv

31 Ağustos 2021 yılında Levanger FK

31 Aralık 2021 yılında FK Jerv

Thomas Ness Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Ness şuan FK Jerv takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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