Erik Tobias Sandberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Tobias Sandberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Tobias Sandberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Tobias Sandberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Tobias Sandberg 27 Şubat 2000 tarihinde Lillestrøm şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Erik Tobias Tangen Sandberg şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Tobias Sandberg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Erik Tobias Sandberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jerv futbol takımında oynamaktadır. FK Jerv takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Tobias Sandberg'nin FK Jerv ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Erik Tobias Sandberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Tobias Sandberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Tobias Sandberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Tobias Sandberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2016 yılında Lillestrøm

26 Temmuz 2019 yılında Skeid

31 Aralık 2019 yılında Lillestrøm

10 Mayıs 2021 yılında FK Jerv

31 Aralık 2021 yılında Lillestrøm

8 Ocak 2022 yılında FK Jerv

Erik Tobias Sandberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Tobias Sandberg şuan FK Jerv takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Erik Tobias Sandberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lillestrøm SK

Norveç U19 takımında 5 numaralı formasıyla 27 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 15 numaralı formasıyla 9 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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