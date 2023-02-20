Hakon Krogelien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakon Krogelien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakon Krogelien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakon Krogelien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakon Krogelien 5 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Håkon Krogelien şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakon Krogelien Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hakon Krogelien, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jerv futbol takımında oynamaktadır. FK Jerv takımına 11 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Hakon Krogelien'nin FK Jerv ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hakon Krogelien Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakon Krogelien isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hakon Krogelien Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakon Krogelien futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Haziran 2021 yılında FK Jerv

9 Şubat 2022 yılında Express

31 Temmuz 2022 yılında FK Jerv

Hakon Krogelien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakon Krogelien şuan FK Jerv takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

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