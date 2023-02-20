Mathias Wichmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Wichmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Wichmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Wichmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Wichmann 6 Ağustos 1991 tarihinde Aalborg şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mathias Wichmann Andersen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Wichmann Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mathias Wichmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jerv futbol takımında oynamaktadır. FK Jerv takımına 26 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Mathias Wichmann'nin FK Jerv ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mathias Wichmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Wichmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Wichmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Wichmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Aalborg BK U19

1 Temmuz 2009 yılında Aalborg BK

7 Ocak 2015 yılında Viborg FF

26 Temmuz 2017 yılında FK Jerv

Mathias Wichmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Wichmann şuan FK Jerv takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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