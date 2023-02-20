Enzo Philibert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Philibert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Philibert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Philibert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Philibert 13 Mayıs 2002 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Philibert Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini One Team Football yapmaktadır. Enzo Philibert, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jerv futbol takımında oynamaktadır. FK Jerv takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Enzo Philibert'nin FK Jerv ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Enzo Philibert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enzo Philibert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Philibert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Philibert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Nîmes B

6 Şubat 2023 yılında FK Jerv

Enzo Philibert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Philibert şuan FK Jerv takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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