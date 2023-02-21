Filipp Dvoretskov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filipp Dvoretskov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filipp Dvoretskov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filipp Dvoretskov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filipp Dvoretskov 17 Mart 1997 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Дворецков Филипп Владиславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filipp Dvoretskov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filipp Dvoretskov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftekhimik Nizhnekamsk futbol takımında oynamaktadır. Neftekhimik Nizhnekamsk takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Filipp Dvoretskov'nin Neftekhimik Nizhnekamsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filipp Dvoretskov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filipp Dvoretskov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filipp Dvoretskov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filipp Dvoretskov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Akademia CSKA

1 Temmuz 2010 yılında Akademia Loko

30 Ocak 2015 yılında Torpedo II

1 Temmuz 2015 yılında Torpedo Moskau

6 Şubat 2018 yılında Nosta

16 Temmuz 2018 yılında Mordovia

21 Şubat 2020 yılında Torpedo Moskau

1 Temmuz 2021 yılında Neftekhimik

Filipp Dvoretskov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filipp Dvoretskov şuan Neftekhimik Nizhnekamsk takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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