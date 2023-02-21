Konstantin Bazelyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Bazelyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantin Bazelyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantin Bazelyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantin Bazelyuk 12 Nisan 1993 tarihinde Vityazevo, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Базелюк Константин Сергеевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantin Bazelyuk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AKA Global GmbH yapmaktadır. Konstantin Bazelyuk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftekhimik Nizhnekamsk futbol takımında oynamaktadır. Neftekhimik Nizhnekamsk takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Konstantin Bazelyuk'nin Neftekhimik Nizhnekamsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Konstantin Bazelyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantin Bazelyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Konstantin Bazelyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantin Bazelyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2013 yılında CSKA Moskova

1 Ocak 2015 yılında Torpedo Moskau

30 Haziran 2015 yılında CSKA Moskova

28 Ağustos 2015 yılında SKA-Energia

30 Haziran 2016 yılında CSKA Moskova

1 Temmuz 2016 yılında Estoril Praia

30 Haziran 2017 yılında CSKA Moskova

1 Temmuz 2017 yılında Anji Mahaçkale

31 Aralık 2017 yılında CSKA Moskova

1 Ocak 2018 yılında Zbrojovka Brno

30 Haziran 2018 yılında CSKA Moskova

1 Temmuz 2018 yılında SKA Khabarovsk

30 Haziran 2019 yılında CSKA Moskova

1 Temmuz 2019 yılında Mordovia

2 Eylül 2019 yılında SKA Khabarovsk

1 Temmuz 2021 yılında Akron Togliatti

14 Şubat 2023 yılında Neftekhimik

Konstantin Bazelyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantin Bazelyuk şuan Neftekhimik Nizhnekamsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Konstantin Bazelyuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ZSKA Moskau (-6/2010)

Rusya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 6 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.