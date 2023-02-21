Roman Yanushkovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Yanushkovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Yanushkovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Yanushkovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Yanushkovskiy 4 Ocak 1995 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Янушковский Роман Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Yanushkovskiy Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roman Yanushkovskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftekhimik Nizhnekamsk futbol takımında oynamaktadır. Neftekhimik Nizhnekamsk takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Yanushkovskiy'nin Neftekhimik Nizhnekamsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roman Yanushkovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Yanushkovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Yanushkovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Yanushkovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında KamAZ

1 Temmuz 2018 yılında Rotor Volgograd

30 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

21 Şubat 2020 yılında KamAZ

8 Temmuz 2022 yılında Neftekhimik

Roman Yanushkovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Yanushkovskiy şuan Neftekhimik Nizhnekamsk takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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