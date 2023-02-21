Marat Sitdikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marat Sitdikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marat Sitdikov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marat Sitdikov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marat Sitdikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marat Sitdikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marat Sitdikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marat Sitdikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marat Sitdikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marat Sitdikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marat Sitdikov 23 Temmuz 1991 tarihinde Kazan şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ситдиков Марат Рустемович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marat Sitdikov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marat Sitdikov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftekhimik Nizhnekamsk futbol takımında oynamaktadır. Neftekhimik Nizhnekamsk takımına 8 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Marat Sitdikov'nin Neftekhimik Nizhnekamsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marat Sitdikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marat Sitdikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Marat Sitdikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marat Sitdikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Rubin 2

1 Ağustos 2010 yılında Rubin Kazan II

1 Ocak 2012 yılında Neftekhimik

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2014 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2014 yılında Rubin 2

28 Temmuz 2015 yılında Dnepr Smolensk

1 Şubat 2016 yılında Aktobe

8 Şubat 2017 yılında Neftekhimik

Marat Sitdikov kimdir

Marat Sitdikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marat Sitdikov şuan Neftekhimik Nizhnekamsk takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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Marat Sitdikov nereli

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