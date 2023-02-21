İgor Obukhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Obukhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Obukhov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgor Obukhov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgor Obukhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Obukhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Obukhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Obukhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Obukhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Obukhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Obukhov 29 Mayıs 1996 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Обухов Игорь Андреевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Obukhov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Obukhov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftekhimik Nizhnekamsk futbol takımında oynamaktadır. Neftekhimik Nizhnekamsk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Obukhov'nin Neftekhimik Nizhnekamsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Obukhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Obukhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

İgor Obukhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Obukhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Zenit II

1 Temmuz 2013 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Ocak 2017 yılında Tyumen

31 Aralık 2017 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Ocak 2018 yılında Arsenal Tula

30 Haziran 2018 yılında Zenit 2 S-Pb

14 Temmuz 2018 yılında Tyumen

30 Haziran 2019 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Temmuz 2019 yılında SKA Khabarovsk

30 Haziran 2020 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Temmuz 2020 yılında SKA Khabarovsk

28 Ocak 2021 yılında Rotor Volgograd

1 Temmuz 2022 yılında Neftekhimik

İgor Obukhov kimdir

İgor Obukhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Obukhov şuan Neftekhimik Nizhnekamsk takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Moskovskaya Zastava St. Petersburg (2003-2006)

İgor Obukhov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 23 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 9 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İgor Obukhov nereli

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