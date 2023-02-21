Bogdan Zorin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Zorin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Zorin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Zorin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Zorin 16 Ocak 2000 tarihinde Izhevsk şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Зорин Богдан Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Zorin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shpinev Vadim yapmaktadır. Bogdan Zorin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftekhimik Nizhnekamsk futbol takımında oynamaktadır. Neftekhimik Nizhnekamsk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdan Zorin'nin Neftekhimik Nizhnekamsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Zorin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Zorin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Zorin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Zorin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2017 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2020 yılında Dinamo 2

1 Temmuz 2022 yılında Neftekhimik

Bogdan Zorin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Zorin şuan Neftekhimik Nizhnekamsk takımında oynamakta ve 62 numaralı formayı giymektedir.

Bogdan Zorin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 2 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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