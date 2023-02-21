Aleksey Berdnikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Berdnikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Berdnikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Berdnikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Berdnikov 30 Mart 1996 tarihinde Stavropol şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бердников Алексей Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Berdnikov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AKA Global GmbH yapmaktadır. Aleksey Berdnikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftekhimik Nizhnekamsk futbol takımında oynamaktadır. Neftekhimik Nizhnekamsk takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksey Berdnikov'nin Neftekhimik Nizhnekamsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Berdnikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Berdnikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksey Berdnikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Berdnikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Dinamo-GTS

1 Temmuz 2016 yılında Mordovia

21 Şubat 2017 yılında Zenit Penza

4 Temmuz 2017 yılında Volgar

1 Temmuz 2021 yılında Neftekhimik

Aleksey Berdnikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Berdnikov şuan Neftekhimik Nizhnekamsk takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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