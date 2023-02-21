Evgeniy Cherkes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Cherkes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Evgeniy Cherkes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Evgeniy Cherkes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Evgeniy Cherkes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Cherkes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Evgeniy Cherkes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Cherkes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Cherkes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Cherkes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Cherkes 23 Haziran 2001 tarihinde Voronezh şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Черкес Евгений Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Cherkes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgeniy Cherkes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftekhimik Nizhnekamsk futbol takımında oynamaktadır. Neftekhimik Nizhnekamsk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Cherkes'nin Neftekhimik Nizhnekamsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Cherkes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Cherkes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Evgeniy Cherkes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Cherkes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2018 yılında Energomash

1 Temmuz 2018 yılında Salyut Belgorod

1 Ocak 2019 yılında Rostov II

25 Eylül 2020 yılında Forte Taganrog

30 Haziran 2021 yılında Rostov II

7 Eylül 2021 yılında Khimki 2

1 Temmuz 2022 yılında Neftekhimik

Evgeniy Cherkes kimdir

Evgeniy Cherkes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Cherkes şuan Neftekhimik Nizhnekamsk takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Evgeniy Cherkes nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Yao Jean Charles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yao Jean Charles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yao Jean Charles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yao Jean Charles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hamad Al Balooshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Al Balooshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hamad Al Balooshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Al Balooshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Albek Gongapshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albek Gongapshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Albek Gongapshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albek Gongapshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hussain Abdulrahman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussain Abdulrahman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hussain Abdulrahman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussain Abdulrahman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu kötü haberi verdi: Ölü ve yaralılar var
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu kötü haberi verdi: Ölü ve yaralılar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Hatay'da eşya taşırken depreme yakalandılar: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin cansız bedeni çıkarılmaya çalışılıyor
Hatay'da eşya taşırken depreme yakalandılar: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin cansız bedeni çıkarılmaya çalışılıyor
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!