Evgeniy Cherkes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Cherkes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Cherkes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Cherkes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Cherkes 23 Haziran 2001 tarihinde Voronezh şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Черкес Евгений Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Cherkes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgeniy Cherkes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftekhimik Nizhnekamsk futbol takımında oynamaktadır. Neftekhimik Nizhnekamsk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Cherkes'nin Neftekhimik Nizhnekamsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Cherkes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Cherkes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Cherkes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Cherkes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2018 yılında Energomash

1 Temmuz 2018 yılında Salyut Belgorod

1 Ocak 2019 yılında Rostov II

25 Eylül 2020 yılında Forte Taganrog

30 Haziran 2021 yılında Rostov II

7 Eylül 2021 yılında Khimki 2

1 Temmuz 2022 yılında Neftekhimik

Evgeniy Cherkes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Cherkes şuan Neftekhimik Nizhnekamsk takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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