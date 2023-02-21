Nikita Kalugin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Kalugin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Kalugin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikita Kalugin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikita Kalugin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Kalugin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Kalugin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Kalugin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Kalugin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Kalugin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Kalugin 12 Mart 1998 tarihinde Krasnoe-na-Volge, Kostroma Oblast şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Калугин Никита Константинович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Kalugin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Nikita Kalugin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftekhimik Nizhnekamsk futbol takımında oynamaktadır. Neftekhimik Nizhnekamsk takımına 25 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nikita Kalugin'nin Neftekhimik Nizhnekamsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Kalugin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Kalugin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nikita Kalugin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Kalugin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Akademia Dinamo

1 Temmuz 2014 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo 2

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo Moskova

16 Temmuz 2018 yılında Sochi

25 Ocak 2021 yılında Neftekhimik

Nikita Kalugin kimdir

Nikita Kalugin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Kalugin şuan Neftekhimik Nizhnekamsk takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Nikita Kalugin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 4 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 4 numaralı formasıyla 20 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikita Kalugin nereli

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