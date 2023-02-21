David Khubaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Khubaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Khubaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Khubaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Khubaev 1 Ekim 1994 tarihinde Saratov şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Хубаев Давид Анзорович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Khubaev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Khubaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftekhimik Nizhnekamsk futbol takımında oynamaktadır. Neftekhimik Nizhnekamsk takımına 5 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. David Khubaev'nin Neftekhimik Nizhnekamsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Khubaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Khubaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Khubaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Khubaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Gubkin

1 Temmuz 2013 yılında Sokol Saratov

29 Ağustos 2015 yılında KamAZ

5 Şubat 2019 yılında Neftekhimik

David Khubaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Khubaev şuan Neftekhimik Nizhnekamsk takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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