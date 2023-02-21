İgor Shkolik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Shkolik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Shkolik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Shkolik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Shkolik 9 Ocak 2001 tarihinde Arkhangelsk şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Школик Игорь Анатольевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Shkolik Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. İgor Shkolik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftekhimik Nizhnekamsk futbol takımında oynamaktadır. Neftekhimik Nizhnekamsk takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Shkolik'nin Neftekhimik Nizhnekamsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Shkolik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Shkolik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Shkolik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Shkolik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2018 yılında Dinamo M II

1 Ağustos 2020 yılında Dinamo Moskova

1 Temmuz 2021 yılında Rotor Volgograd

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Moskova

8 Temmuz 2022 yılında Neftekhimik

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Moskova

İgor Shkolik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Shkolik şuan Neftekhimik Nizhnekamsk takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

İgor Shkolik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 20 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 20 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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