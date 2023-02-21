İgor Shkolik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Shkolik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Shkolik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgor Shkolik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İgor Shkolik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Shkolik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Shkolik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Shkolik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Shkolik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Shkolik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Shkolik 9 Ocak 2001 tarihinde Arkhangelsk şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Школик Игорь Анатольевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Shkolik Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. İgor Shkolik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftekhimik Nizhnekamsk futbol takımında oynamaktadır. Neftekhimik Nizhnekamsk takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Shkolik'nin Neftekhimik Nizhnekamsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Shkolik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Shkolik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

İgor Shkolik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Shkolik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2018 yılında Dinamo M II

1 Ağustos 2020 yılında Dinamo Moskova

1 Temmuz 2021 yılında Rotor Volgograd

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Moskova

8 Temmuz 2022 yılında Neftekhimik

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Moskova

İgor Shkolik kimdir

İgor Shkolik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Shkolik şuan Neftekhimik Nizhnekamsk takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

İgor Shkolik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 20 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 20 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İgor Shkolik nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
İlya Zuev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Zuev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İlya Zuev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Zuev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammed Saleh Suliman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Saleh Suliman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammed Saleh Suliman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Saleh Suliman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danila Sagutkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila Sagutkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danila Sagutkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila Sagutkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nasser Mahmoud Noor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Mahmoud Noor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nasser Mahmoud Noor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Mahmoud Noor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu kötü haberi verdi: Ölü ve yaralılar var
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu kötü haberi verdi: Ölü ve yaralılar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Hatay'da eşya taşırken depreme yakalandılar: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin cansız bedeni çıkarılmaya çalışılıyor
Hatay'da eşya taşırken depreme yakalandılar: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin cansız bedeni çıkarılmaya çalışılıyor
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!