Andrey Golubev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Golubev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Golubev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Golubev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Golubev 27 Ocak 1993 tarihinde Izhevsk şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Голубев Андрей Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Golubev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrey Golubev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftekhimik Nizhnekamsk futbol takımında oynamaktadır. Neftekhimik Nizhnekamsk takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Andrey Golubev'nin Neftekhimik Nizhnekamsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey Golubev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Golubev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey Golubev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Golubev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Zenit Izhevsk

1 Temmuz 2018 yılında Neftekhimik

Andrey Golubev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Golubev şuan Neftekhimik Nizhnekamsk takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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