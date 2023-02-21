Vagiz Galiulin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vagiz Galiulin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vagiz Galiulin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vagiz Galiulin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vagiz Galiulin 10 Ekim 1987 tarihinde Asaka, Andijon Region şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Özbekistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Галиулин Вагиз Искандарович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vagiz Galiulin Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vagiz Galiulin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftekhimik Nizhnekamsk futbol takımında oynamaktadır. Neftekhimik Nizhnekamsk takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Vagiz Galiulin'nin Neftekhimik Nizhnekamsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vagiz Galiulin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vagiz Galiulin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vagiz Galiulin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vagiz Galiulin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında FK Buxoro

1 Ocak 2006 yılında Rubin Kazan II

1 Ocak 2010 yılında Rubin Kazan

23 Ağustos 2010 yılında Sibir

31 Aralık 2010 yılında Rubin Kazan

1 Ocak 2011 yılında Sibir

30 Haziran 2012 yılında Rubin Kazan

1 Temmuz 2012 yılında Neftekhimik

31 Aralık 2012 yılında Rubin Kazan

1 Temmuz 2014 yılında Ufa

1 Ocak 2016 yılında Tosno

1 Temmuz 2018 yılında Tambov

29 Temmuz 2019 yılında Neftekhimik

30 Haziran 2020 yılında Tambov

1 Ağustos 2020 yılında Neftekhimik

Vagiz Galiulin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vagiz Galiulin şuan Neftekhimik Nizhnekamsk takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Vagiz Galiulin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 18 numaralı formasıyla 6 Eylül 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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