Vladimir Moskvichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Moskvichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Moskvichev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Moskvichev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Moskvichev 2 Mart 2000 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Москвичёв Владимир Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Moskvichev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Moskvichev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftekhimik Nizhnekamsk futbol takımında oynamaktadır. Neftekhimik Nizhnekamsk takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vladimir Moskvichev'nin Neftekhimik Nizhnekamsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Moskvichev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Moskvichev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Moskvichev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Moskvichev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo M II

1 Ocak 2019 yılında Dinamo Moskova

21 Ağustos 2019 yılında Orenburg

31 Aralık 2019 yılında Dinamo Moskova

9 Temmuz 2021 yılında Neftekhimik

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Moskova

Vladimir Moskvichev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Moskvichev şuan Neftekhimik Nizhnekamsk takımında oynamakta ve 65 numaralı formayı giymektedir.

Vladimir Moskvichev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U20 takımında 16 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 20 numaralı formasıyla 28 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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