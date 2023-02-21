Pavel Kotov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Kotov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pavel Kotov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pavel Kotov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pavel Kotov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Kotov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pavel Kotov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Kotov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Kotov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Kotov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Kotov 21 Haziran 1995 tarihinde Dedovsk, Moskau Oblast şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Котов Павел Григорьевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Kotov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pavel Kotov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftekhimik Nizhnekamsk futbol takımında oynamaktadır. Neftekhimik Nizhnekamsk takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pavel Kotov'nin Neftekhimik Nizhnekamsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pavel Kotov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kotov.pavel_/

Pavel Kotov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Kotov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Pavel Kotov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Kotov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında CSKA Moskova II

20 Ağustos 2015 yılında Neftekhimik

12 Ağustos 2016 yılında Stumbras

1 Ocak 2017 yılında Veles Moskova

13 Temmuz 2017 yılında Strogino

1 Temmuz 2019 yılında Veles Moskova

1 Temmuz 2021 yılında Neftekhimik

Pavel Kotov kimdir

Pavel Kotov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Kotov şuan Neftekhimik Nizhnekamsk takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ZSKA Moskau (-12/2012)

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Pavel Kotov nereli

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