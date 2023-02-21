Maksim Laykin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Laykin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Laykin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Laykin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Laykin 31 Mayıs 2003 tarihinde Saransk şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Лайкин Максим Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Laykin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksim Laykin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftekhimik Nizhnekamsk futbol takımında oynamaktadır. Neftekhimik Nizhnekamsk takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maksim Laykin'nin Neftekhimik Nizhnekamsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Laykin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Laykin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Laykin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Laykin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2020 yılında Spartak II

1 Ocak 2022 yılında Spartak 2

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Moskova

2 Temmuz 2022 yılında Neftekhimik

30 Haziran 2023 yılında Spartak Moskova

Maksim Laykin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Laykin şuan Neftekhimik Nizhnekamsk takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maksim Laykin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mordovia Saransk

Rusya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 5 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 17 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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