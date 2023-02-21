Maksim Barsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Barsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Barsov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Barsov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Barsov 29 Nisan 1993 tarihinde Tver şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Барсов Максим Борисович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Barsov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksim Barsov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftekhimik Nizhnekamsk futbol takımında oynamaktadır. Neftekhimik Nizhnekamsk takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Maksim Barsov'nin Neftekhimik Nizhnekamsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maksim Barsov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maxim_barsov/

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Maksim Barsov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Barsov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Maksim Barsov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Barsov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2012 yılında Volga Uljanovsk

30 Haziran 2013 yılında Loko Moskau II

21 Ağustos 2013 yılında FK Kaluga

1 Ocak 2014 yılında Gazovik Orenburg

1 Temmuz 2015 yılında KamAZ

1 Temmuz 2016 yılında Solyaris Moskau

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo SPb

1 Temmuz 2018 yılında Sochi

19 Şubat 2022 yılında Baltika

30 Haziran 2022 yılında Sochi

1 Eylül 2022 yılında Neftekhimik

Maksim Barsov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Barsov şuan Neftekhimik Nizhnekamsk takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Maksim Barsov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 1 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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