Maksim Shorkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Shorkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksim Shorkin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maksim Shorkin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maksim Shorkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Shorkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksim Shorkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Shorkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Shorkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Shorkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Shorkin 3 Eylül 1990 tarihinde Cheboksary şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Шоркин Максим Викторович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Shorkin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GA SPORTS AGENCY yapmaktadır. Maksim Shorkin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftekhimik Nizhnekamsk futbol takımında oynamaktadır. Neftekhimik Nizhnekamsk takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maksim Shorkin'nin Neftekhimik Nizhnekamsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Shorkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Shorkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Maksim Shorkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Shorkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında KamAZ II

1 Ocak 2012 yılında KamAZ

1 Ocak 2013 yılında Tyumen

2 Ocak 2013 yılında Loko Liski

30 Haziran 2013 yılında Tyumen

28 Ağustos 2013 yılında Volga Uljanovsk

1 Ocak 2014 yılında Tyumen

2 Ocak 2014 yılında ara verdi

1 Ocak 2015 yılında Bilinmiyor

18 Ağustos 2015 yılında Kafa Feodosia

1 Temmuz 2016 yılında Torpedo Moskau

1 Temmuz 2017 yılında Mordovia

1 Temmuz 2018 yılında Torpedo Moskau

1 Temmuz 2021 yılında Neftekhimik

Maksim Shorkin kimdir

Maksim Shorkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Shorkin şuan Neftekhimik Nizhnekamsk takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KamAZ Naberezhnye Chelny (-12/2009)

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Maksim Shorkin nereli

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