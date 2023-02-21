Sultan Dzhamilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sultan Dzhamilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sultan Dzhamilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sultan Dzhamilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sultan Dzhamilov 18 Temmuz 1995 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Джамилов Султан Гасанович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sultan Dzhamilov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Instinkt Sports yapmaktadır. Sultan Dzhamilov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftekhimik Nizhnekamsk futbol takımında oynamaktadır. Neftekhimik Nizhnekamsk takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sultan Dzhamilov'nin Neftekhimik Nizhnekamsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sultan Dzhamilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sultan Dzhamilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sultan Dzhamilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sultan Dzhamilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Spartak II

1 Ocak 2014 yılında LFK Lokomotiv 2

1 Ocak 2015 yılında Znamya Truda

1 Temmuz 2015 yılında Druzhba Maikop

31 Ağustos 2016 yılında Metallurg Mosk.

1 Temmuz 2017 yılında FShM U17

14 Temmuz 2019 yılında Rodina Moscow

1 Temmuz 2020 yılında Baltika

14 Ocak 2023 yılında Neftekhimik

Sultan Dzhamilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sultan Dzhamilov şuan Neftekhimik Nizhnekamsk takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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