Roman Denisov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Denisov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roman Denisov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roman Denisov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roman Denisov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Denisov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roman Denisov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Denisov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Denisov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Denisov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Denisov 14 Nisan 1999 tarihinde Krasnogorsk, Moskau Oblast şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Денисов Роман Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Denisov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roman Denisov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftekhimik Nizhnekamsk futbol takımında oynamaktadır. Neftekhimik Nizhnekamsk takımına 25 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Roman Denisov'nin Neftekhimik Nizhnekamsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Roman Denisov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Denisov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Roman Denisov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Denisov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2015 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2016 yılında Akademia Dinamo

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2020 yılında Dinamo 2

25 Ocak 2021 yılında Neftekhimik

Roman Denisov kimdir

Roman Denisov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Denisov şuan Neftekhimik Nizhnekamsk takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zorkiy Krasnogorsk, Dinamo Moskau

Roman Denisov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U20 takımında 18 numaralı formasıyla 2 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 17 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 17 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 17 numaralı formasıyla 18 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Roman Denisov nereli

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