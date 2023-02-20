Ford Parker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ford Parker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ford Parker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ford Parker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ford Parker 16 Ağustos 1996 tarihinde Albuquerque, New Mexico şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Ford Donovan Parker şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ford Parker Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New Mexico United futbol takımında oynamaktadır. New Mexico United takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Ford Parker'nin New Mexico United ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ford Parker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ford Parker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ford Parker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ford Parker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2018 yılında Albuquerque FC

1 Ağustos 2018 yılında NM Lobos

1 Ağustos 2019 yılında UC Irvine

4 Şubat 2020 yılında Legion FC

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2022 yılında New Mexico Utd.

Ford Parker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ford Parker şuan New Mexico United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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