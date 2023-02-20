Alex Waggoner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Waggoner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Alex Waggoner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Waggoner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.