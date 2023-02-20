Andres Robles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Robles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Robles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Robles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Robles 18 Eylül 2003 tarihinde Albuquerque, New Mexico şehrinde doğmuştur. 1,52 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Robles Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New Mexico United futbol takımında oynamaktadır. New Mexico United takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andres Robles'nin New Mexico United ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Andres Robles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Robles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Robles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Robles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Haziran 2021 yılında New Mexico Utd.

30 Kasım 2021 yılında NM Utd. Academy

6 Ocak 2023 yılında New Mexico Utd.

30 Kasım 2023 yılında NM Utd. Academy

Andres Robles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Robles şuan New Mexico United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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