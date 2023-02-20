Santi Moar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santi Moar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santi Moar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santi Moar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santi Moar 5 Eylül 1993 tarihinde Ordes şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Moar Sánchez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santi Moar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topnotch Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New Mexico United futbol takımında oynamaktadır. New Mexico United takımına 19 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Santi Moar'nin New Mexico United ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Santi Moar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santi Moar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Santi Moar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santi Moar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2014 yılında Pfeiffer Falcon

1 Mayıs 2016 yılında Charlotte

1 Ağustos 2016 yılında Pfeiffer Falcon

17 Ocak 2017 yılında Philadelphia

30 Ocak 2017 yılında Bethlehem Steel

12 Aralık 2018 yılında New Mexico Utd.

3 Aralık 2019 yılında Phoenix Rising

19 Aralık 2022 yılında New Mexico Utd.

Santi Moar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santi Moar şuan New Mexico United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.