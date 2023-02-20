Justin Portillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Portillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Portillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin Portillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin Portillo 9 Eylül 1992 tarihinde New Orleans, Louisiana şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,El Salvador uyrukludur.Gerçek adı da Justin José Portillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin Portillo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Justin Portillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New Mexico United futbol takımında oynamaktadır. New Mexico United takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Justin Portillo'nin New Mexico United ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Justin Portillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justin Portillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Justin Portillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin Portillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında Reading United

1 Ağustos 2012 yılında Chanticleers

1 Mayıs 2013 yılında K-W United

1 Ağustos 2013 yılında Chanticleers

19 Mart 2014 yılında Charleston

29 Kasım 2017 yılında Real Monarchs

26 Şubat 2019 yılında Salt Lake

29 Mart 2019 yılında Real Monarchs

30 Kasım 2019 yılında Salt Lake

1 Ocak 2022 yılında New Mexico Utd.

Justin Portillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin Portillo şuan New Mexico United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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