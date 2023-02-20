Harry Swartz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Swartz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Harry Swartz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Harry Swartz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Harry Swartz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Swartz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Harry Swartz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Swartz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harry Swartz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harry Swartz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harry Swartz 19 Mart 1996 tarihinde Needham, Massachusetts şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Harrison Swartz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harry Swartz Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Team yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New Mexico United futbol takımında oynamaktadır. New Mexico United takımına 18 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Harry Swartz'nin New Mexico United ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Harry Swartz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Harryswa1

Harry Swartz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harry Swartz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Harry Swartz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harry Swartz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında NE Huskies

1 Mayıs 2015 yılında Ocean City

1 Ağustos 2015 yılında NE Huskies

1 Mayıs 2016 yılında Boston Bolts

1 Ağustos 2016 yılında NE Huskies

1 Mayıs 2017 yılında Boston Bolts

1 Ağustos 2017 yılında NE Huskies

1 Mayıs 2018 yılında Brazos Valley

1 Ağustos 2018 yılında NE Huskies

3 Mayıs 2019 yılında Hartford

18 Aralık 2020 yılında New Mexico Utd.

Harry Swartz kimdir

Harry Swartz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harry Swartz şuan New Mexico United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Boston Bolts

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Harry Swartz nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Mohamed Maisara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Maisara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Maisara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Maisara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dennis Erdmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Erdmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dennis Erdmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Erdmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Al Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Al Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Al Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Al Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jimmy Ockford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Ockford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jimmy Ockford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Ockford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!