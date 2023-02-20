Harry Swartz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Swartz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harry Swartz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harry Swartz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harry Swartz 19 Mart 1996 tarihinde Needham, Massachusetts şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Harrison Swartz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harry Swartz Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Team yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New Mexico United futbol takımında oynamaktadır. New Mexico United takımına 18 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Harry Swartz'nin New Mexico United ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Harry Swartz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Harryswa1

Harry Swartz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harry Swartz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harry Swartz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harry Swartz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında NE Huskies

1 Mayıs 2015 yılında Ocean City

1 Ağustos 2015 yılında NE Huskies

1 Mayıs 2016 yılında Boston Bolts

1 Ağustos 2016 yılında NE Huskies

1 Mayıs 2017 yılında Boston Bolts

1 Ağustos 2017 yılında NE Huskies

1 Mayıs 2018 yılında Brazos Valley

1 Ağustos 2018 yılında NE Huskies

3 Mayıs 2019 yılında Hartford

18 Aralık 2020 yılında New Mexico Utd.

Harry Swartz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harry Swartz şuan New Mexico United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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