Josh Suggs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Suggs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Suggs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Suggs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Suggs 26 Nisan 1989 tarihinde Las Cruces, New Mexico şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Taylor Suggs şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Suggs Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New Mexico United futbol takımında oynamaktadır. New Mexico United takımına 1 Aralık 2018 tarihinde katılmıştır. Josh Suggs'nin New Mexico United ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Josh Suggs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josh Suggs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Josh Suggs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Suggs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2011 yılında OC Blues FC

1 Mart 2012 yılında San Jose

5 Nisan 2012 yılında TB Rowdies

2 Mayıs 2012 yılında San Jose

28 Haziran 2012 yılında Kulüpsüz

9 Temmuz 2012 yılında OC Blues FC

1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

9 Ağustos 2013 yılında Silverbacks

9 Nisan 2014 yılında OC Blues FC

21 Ocak 2016 yılında Switchbacks FC

1 Aralık 2018 yılında New Mexico Utd.

Josh Suggs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Suggs şuan New Mexico United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Las Cruces High School

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.