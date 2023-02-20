Sergio Rivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Rivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Rivas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Rivas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Rivas 3 Ekim 1997 tarihinde Parral şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Rivas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New Mexico United futbol takımında oynamaktadır. New Mexico United takımına 24 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Sergio Rivas'nin New Mexico United ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergio Rivas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Sergiioo_77

Sergio Rivas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Rivas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergio Rivas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Rivas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2019 yılında San Jose

1 Mart 2019 yılında Kulüpsüz

20 Mart 2019 yılında Reno FC

24 Aralık 2020 yılında New Mexico Utd.

Sergio Rivas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Rivas şuan New Mexico United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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