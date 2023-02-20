Amando Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amando Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amando Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amando Moreno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amando Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amando Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amando Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amando Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amando Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amando Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amando Moreno 10 Eylül 1995 tarihinde Perth Amboy, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. El Salvador,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Amando Miguel Moreno Magaña şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amando Moreno Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New Mexico United futbol takımında oynamaktadır. New Mexico United takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Amando Moreno'nin New Mexico United ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Amando Moreno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/amando_moreno/

Amando Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amando Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Amando Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amando Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Aralık 2012 yılında New York RB

19 Şubat 2014 yılında Tijuana II

1 Temmuz 2016 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2017 yılında Dorados Sinaloa

31 Aralık 2017 yılında Club Tijuana

10 Ocak 2018 yılında New York RB

15 Mart 2018 yılında NY Red Bulls II

13 Ocak 2019 yılında Chicago

1 Ocak 2020 yılında New Mexico Utd.

Amando Moreno kimdir

Amando Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amando Moreno şuan New Mexico United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Amando Moreno Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

El Salvador takımında 10 numaralı formasıyla 4 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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Amando Moreno nereli

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