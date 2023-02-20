Cristian Nava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Nava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Nava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Nava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Nava 2 Eylül 2003 tarihinde Albuquerque, New Mexico şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Nava Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Team yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New Mexico United futbol takımında oynamaktadır. New Mexico United takımına 21 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Cristian Nava'nin New Mexico United ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Nava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Nava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Cristian Nava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Nava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Haziran 2021 yılında New Mexico Utd.

20 Ağustos 2021 yılında NM Utd. Academy

21 Ağustos 2021 yılında New Mexico Utd.

Cristian Nava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Nava şuan New Mexico United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Albuquerque High School, Guadalajara Scorpions, New Mexico Rush, Rio Rapids, New Mexico United Academy

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.