Miles Merritt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miles Merritt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miles Merritt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Miles Merritt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Miles Merritt {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Miles Merritt Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
New Mexico United futbol takımında oynamaktadır. New Mexico United takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Miles Merritt'nin New Mexico United ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Miles Merritt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Miles Merritt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
6 Ocak 2023 yılında New Mexico Utd.
30 Kasım 2023 yılında NM Utd. Academy
Miles Merritt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Miles Merritt şuan New Mexico United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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