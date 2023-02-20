Greg Hurst kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Greg Hurst Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Greg Hurst adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Greg Hurst Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Greg Hurst 8 Nisan 1997 tarihinde Stirling şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Greg Hurst Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New Mexico United futbol takımında oynamaktadır. New Mexico United takımına 2 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Greg Hurst'nin New Mexico United ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Greg Hurst Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GregHurst10

Greg Hurst Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Greg Hurst isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Greg Hurst Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Greg Hurst futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Stirling A. U20

1 Eylül 2015 yılında St. Johnstone FC U20

23 Ağustos 2016 yılında Berwick Rangers FC

14 Ocak 2017 yılında St. Johnstone FC U20

1 Temmuz 2017 yılında St. Johnstone

3 Ağustos 2017 yılında East Fife

7 Ocak 2018 yılında St. Johnstone

31 Ocak 2018 yılında Forfar Athletic

30 Nisan 2018 yılında St. Johnstone

28 Eylül 2018 yılında Berwick Rangers FC

3 Ocak 2019 yılında St. Johnstone

29 Ocak 2019 yılında Stenhousemuir

7 Ağustos 2019 yılında Red Wolves

22 Ocak 2021 yılında Union Omaha

17 Ocak 2022 yılında Phoenix Rising

2 Aralık 2022 yılında New Mexico Utd.

Greg Hurst Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Greg Hurst şuan New Mexico United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.