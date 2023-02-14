Timothie Zali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timothie Zali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timothie Zali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timothie Zali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timothie Zali 23 Ocak 1998 tarihinde Yverdon-les-Bains şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Timothie Vinson Zali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timothie Zali Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CHYN yapmaktadır. Timothie Zali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New Mexico United futbol takımında oynamaktadır. New Mexico United takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Timothie Zali'nin New Mexico United ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Timothie Zali Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Timothie Zali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Timothie Zali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timothie Zali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Team Vaud U21

11 Ağu 2017 yılında FC Bavois

1 Ocak 2018 yılında Azzurri LS

30 Haziran 2018 yılında FC Bavois

19 Temmuz 2021 yılında Rapperswil-Jona

28 Ocak 2022 yılında FC Wil 1900

31 Ocak 2023 yılında New Mexico Utd.

Timothie Zali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timothie Zali şuan New Mexico United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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