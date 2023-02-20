Chris Wehan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Wehan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Wehan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Wehan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Wehan 29 Ocak 1994 tarihinde Orange, California şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Wehan Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New Mexico United futbol takımında oynamaktadır. New Mexico United takımına 17 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Chris Wehan'nin New Mexico United ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Chris Wehan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/wehan_14

http://www.instagram.com/wehan_14/

Haberin Devamı

Chris Wehan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Wehan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Chris Wehan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Wehan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2013 yılında OCSC Academy

1 Ağustos 2013 yılında NM Lobos

1 Mayıs 2014 yılında Sounders U23

1 Ağustos 2014 yılında NM Lobos

8 Mart 2017 yılında Reno FC

14 Aralık 2017 yılında San Jose

14 Şubat 2019 yılında New Mexico Utd.

1 Aralık 2020 yılında Orange County

17 Ağustos 2021 yılında New Mexico Utd.

Chris Wehan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Wehan şuan New Mexico United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Aliso Niguel High School

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.