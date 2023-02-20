Daniel Bruce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Bruce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Bruce kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Bruce ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Bruce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Bruce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Bruce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Bruce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Bruce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Bruce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Bruce 13 Mayıs 1996 tarihinde Warrington şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Bruce Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New Mexico United futbol takımında oynamaktadır. New Mexico United takımına 27 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Daniel Bruce'nin New Mexico United ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Bruce Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Bruce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Bruce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Bruce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2019 yılında New Mexico Utd.

Daniel Bruce kimdir

Daniel Bruce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Bruce şuan New Mexico United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniel Bruce nereli

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