Austin Yearwood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Austin Yearwood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Austin Yearwood adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Austin Yearwood Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Austin Yearwood 12 Ağustos 1994 tarihinde Charlotte, North Carolina şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Austin Yearwood Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RMG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New Mexico United futbol takımında oynamaktadır. New Mexico United takımına 1 Aralık 2018 tarihinde katılmıştır. Austin Yearwood'nin New Mexico United ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Austin Yearwood Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Austin_Years

http://www.instagram.com/a.years/

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Austin Yearwood Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Austin Yearwood isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Austin Yearwood Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Austin Yearwood futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında High Point

1 Mayıs 2013 yılında Carolina Dynamo

1 Ağustos 2013 yılında High Point

1 Mayıs 2014 yılında Carolina Dynamo

1 Ağustos 2014 yılında High Point

1 Mayıs 2015 yılında Charlotte

1 Ağustos 2015 yılında High Point

31 Mart 2016 yılında Charlotte Ind.

15 Aralık 2017 yılında Richmond

1 Aralık 2018 yılında New Mexico Utd.

Austin Yearwood Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Austin Yearwood şuan New Mexico United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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