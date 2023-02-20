Will Seymore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Seymore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Will Seymore kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Will Seymore ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Will Seymore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Seymore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Will Seymore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Seymore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Will Seymore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Will Seymore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Will Seymore 29 Şubat 1992 tarihinde Soham şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da William Seymore şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Will Seymore Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Team yapmaktadır. Will Seymore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New Mexico United futbol takımında oynamaktadır. New Mexico United takımına 2 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Will Seymore'nin New Mexico United ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Will Seymore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Will Seymore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Will Seymore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Will Seymore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında Timbers U-23

1 Ağustos 2012 yılında Oregon State

1 Mayıs 2013 yılında Timbers U-23

1 Ağustos 2013 yılında Oregon State

1 Mayıs 2014 yılında Timbers U-23

1 Ağustos 2014 yılında Oregon State

20 Ocak 2015 yılında Dallas

1 Mayıs 2015 yılında Lane United

9 Temmuz 2015 yılında Whitecaps FC 2

22 Kasım 2017 yılında Cincinnati

23 Ağustos 2018 yılında Reno FC

30 Kasım 2018 yılında Cincinnati

10 Ocak 2019 yılında Reno FC

9 Aralık 2019 yılında Sligo Rovers

13 Ocak 2021 yılında Finn Harps

2 Ocak 2022 yılında New Mexico Utd.

Will Seymore kimdir

Will Seymore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Will Seymore şuan New Mexico United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Will Seymore nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Amin Al Bukhari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amin Al Bukhari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amin Al Bukhari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amin Al Bukhari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Devon Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Devon Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Devon Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Devon Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nawaf Al Aqidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nawaf Al Aqidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nawaf Al Aqidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nawaf Al Aqidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jay Chapman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jay Chapman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jay Chapman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jay Chapman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!