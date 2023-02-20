Will Seymore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Seymore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Will Seymore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Will Seymore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Will Seymore 29 Şubat 1992 tarihinde Soham şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da William Seymore şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Will Seymore Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Team yapmaktadır. Will Seymore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New Mexico United futbol takımında oynamaktadır. New Mexico United takımına 2 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Will Seymore'nin New Mexico United ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Will Seymore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Will Seymore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Will Seymore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Will Seymore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında Timbers U-23

1 Ağustos 2012 yılında Oregon State

1 Mayıs 2013 yılında Timbers U-23

1 Ağustos 2013 yılında Oregon State

1 Mayıs 2014 yılında Timbers U-23

1 Ağustos 2014 yılında Oregon State

20 Ocak 2015 yılında Dallas

1 Mayıs 2015 yılında Lane United

9 Temmuz 2015 yılında Whitecaps FC 2

22 Kasım 2017 yılında Cincinnati

23 Ağustos 2018 yılında Reno FC

30 Kasım 2018 yılında Cincinnati

10 Ocak 2019 yılında Reno FC

9 Aralık 2019 yılında Sligo Rovers

13 Ocak 2021 yılında Finn Harps

2 Ocak 2022 yılında New Mexico Utd.

Will Seymore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Will Seymore şuan New Mexico United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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